Tenista Serena Williams desiste antes da segunda ronda do torneio Roland Garros após lesão

A norte-americana Serena Williams, sexta cabeça de série, desistiu esta quarta-feira de Roland Garros, antes da segunda ronda do torneio do 'Grand Slam' parisiense, na qual iria defrontar a búlgara Tsvetana Pironkova.

A tenista norte-americana explicou que a sua desistência do torneio de Roland Garros foi motivada por uma lesão no tendão de Aquiles, contraída no US Open.





"O meu tendão de Aquiles não teve tempo de recuperar desde o US Open", explicou a tenista, nona da hierarquia mundial, que se lesionou na meia-final da prova norte-americana frente à bielorrussa Viktoria Azarenka e falhou depois o torneio de Roma.Antes do início do torneio de Roland Garros, Serena Williams, admitiu não estar "fisicamente a 100%" e disse "não querer 'brincar' com uma lesão que é real".

Com esta desistência, Serena Williams, de 39 anos, adia o sonho de igualar o 24.º título de 'majors' de Margaret Court.

Tsvetana Pironkova, 157.ª do mundo, que chegou aos quartos de final do Open dos Estados Unidos, onde tinha perdido com Serena Williams, sabe que vai defrontar uma tenista checa, que sairá do confronto entre Barbora Srtycova, 32.ª pré-designada, e Barbora Krejcikova.