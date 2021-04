Tiger Woods partilha primeira fotografia após acidente de carro

O golfista Tiger Woods partilhou, na noite desta sexta-feira, uma fotografia nas redes sociais, dois meses após o grave acidente de carro que sofreu Esta foi a primeira vez que o desportista norte-americano mostrou o seu estado físico após o despiste que o obrigou a submeter-se a uma cirurgia às pernas. Tiger Woods aparece a sorrir ao lado do seu animal de estimação e de moletas, com a perna direita engessada. Na publicação, escreveu: "A recuperação está a ir mais rápido do que eu. É bom ter um parceiro fiel durante este período, o melhor amigo do homem."Vencedor de 15 torneios de Grand Slam, a carreira do golfista está em risco desde a manhã de 23 de fevereiro, quando teve um acidente de automóvel, numa estrada nos arredores de Los Angeles. Não se sabe quanto tempo vai durar a recuperação, nem o impacto das lesões.