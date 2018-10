Torneio de jogos eletrónicos chega a Portugal e traz seis equipas de "classe mundial" a Lisboa

BLAST Pro Series, torneio de Counter-Strike, jogo eletrónico competitivo, vai ter lugar no Altice Arena em dezembro.

A BLAST Pro Series anunciou uma edição do torneio de 'Counter-Strike', jogo eletrónico competitivo, em Lisboa no Altice Arena a 15 de dezembro.Este torneio de eSports vai juntar seis das melhores equipas mundiais de um dos jogos de computador mais jogados em todo o mundo, o 'Counter-Strike', e traz a Portugal as estrelas da "modalidade".O prémio total para este torneio que se vai disputar no Altice Arena em Lisboa ronda os 220 mil euros (250 mil dólares).A organização brasileira MIBR, composta por vários jogadores brasileiros como 'Fallen' ou 'Coldzera', vai estar presente, juntamente com outras organizações top 10 mundial no que ao jogo 'Counter-Strike' como Faze ou Astralis.Os bilhetes vão estar à venda a partir de dia 3 de novembro por 19 euros.