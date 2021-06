Torneio de Wimbledon reduz prémios em 5,2 % para cerca de 40 milhões de euros

O torneio de Wimbledon de ténis, a disputar entre 28 de junho a 11 de julho, reduziu os prémios em 5,2% para um total de 35 milhões de libras (cerca de 40 milhões de euros), anunciou a organização esta quarta-feira.

Os vencedores individuais do torneio, quer no sector masculino quer no feminino, levarão para casa 1,7 milhões de libras (cerca de 1,9 milhões de euros), uma queda significativa em relação aos 2,5 milhões de libras (2,9 ME) da edição de 2019.

A organização decidiu reduzir os prémios das finais, meias-finais e quartos de final e aumentar os das quatro primeiras rondas, para favorecer os tenistas menos cotados no ranking.

O tenista que disputar a primeira ronda do torneio de Wimbledon ganhará 48 mil libras (55 mil euros). O torneio de pares também sofreu uma redução nos prémios de 7,2%, enquanto a competição em cadeira de rodas aumentou em 17%.