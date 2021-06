Tour de França apresenta queixa contra espectadora que provocou grave acidente na prova

O Tour de França vai apresentar uma queixa formal contra a espectadora que provocou um grave acidente na tarde deste sábado durante a primeira etapa da prova.A mulher que levantava um cartaz no meio da estrada provocou a queda de um primeiro ciclista e seguiu-se um efeito dominó, com dezenas de ciclistas no chão e três deles viram-se mesmo obrigados a desistir da prova devido aos ferimentos causados.Tudo aconteceu ao quilómetro 45 à chegada da primeira etapa em Landerneau (Finistère). O vice-diretor do Tour, Pierre-Yves, garantiu que vai ser apresentada "uma queixa contra esta senhora que se comportou muito mal". "Asseguremos que o espetáculo que nos foi oferecido não seja prejudicado por comportamentos inaceitáveis por parte de uma pequena minoria de espectadores", acrescentou.Três ciclistas foram obrigados a desistir logo na primeira etapa do Tour, são eles: o alemão Jasha Sutterlin, o lituano Ignatas Konovalovas e o francês Cyril Lemoine.