Treinador do Benavente denuncia ameaças de morte após derrota por 60-0

João Mata, treinador da equipa de futsal do Benavente Futsal Clube, fez saber junto da Associação de Futebol de Santarém (AFS) que tem estado a ser alvo a ameaças de morte, feitas de forma anónima para o seu telemóvel.A denúncia surge na sequência do polémico jogo (realizado no sábado passado) em que o Benavente, a jogar com somente três jogadores dos escalões de formação, perdeu por 60-0 com o Mação FC, que por via deste resultado se sagrou campeão distrital (precisava de ganhar pela diferença de 33 golos)





A AFS respondeu “apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49”, explica o clube, que garante ter voltado a transmitir à associação que só teria três jogadores disponíveis, na véspera do jogo, e que não recebeu resposta.



A AFS respondeu "apresentando os vários valores de multas que constam no artigo 49", explica o clube, que garante ter voltado a transmitir à associação que só teria três jogadores disponíveis, na véspera do jogo, e que não recebeu resposta.

O Benavente adianta que não presta mais esclarecimentos sobre falta de jogadores do plantel, uma vez que foi informado pela AFS que irá decorrer um inquérito acerca do resultado do jogo.



A AFS, no domingo, informou sentir-se “envergonhada” com os acontecimentos e pede que se retirem “consequências”.