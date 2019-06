Três medalhas para Portugal nos Jogos Europeus de Minsk

Portugal estreou-se este sábado nos Jogos Europeus, em Minsk, com a conquista de três medalhas: uma de prata e duas de bronze.O trio de ginástica acrobática formado por Francisca Sampaio, Bárbara Sequeira e Francisca Maia, foi a estrela da jornada. As atletas portuguesas conquistaram o 3º lugar do pódio na prova de equilíbro, atrás da anfitriã Bielorrússia (1º) e da Bélgica (2º). Horas depois, assguraram a medalha de prata no exercício dinâmico, ao ficarem à frente da Bielorrússia e atrás da Bélgica. O trio tem hoje nova hipótese de conquistar mais um metal, na prova de combinado.A judoca Telma Monteiro (16ª no ranking mundial) conquistou a terceira medalha (bronze) para Portugal, ao bater a holandesa Sanne Verhagen na categoria de -57 kg. A portuguesa, de 33 anos, perseguia o ouro mas foi relegada aos combates pelo bronze, depois de ter perdido nas meias-finais com a campeã europeia Nora Gjakova. No judo, estes Jogos Europeus são em simultâneo os campeonatos europeus, pelo que Telma arrecadou duas medalhas."As pessoas veem bronze, mas eu vejo ouro. Tornei-me a segunda judoca mais medalhada a nível mundial. Estou super feliz", disse a atleta, que somou a 20ª medalha em grandes provas.A lutar pelo bronze na categoria de -48 kg estava também a judoca Catarina Costa. Terminou em quinto lugar, ao perder com a espanhola Júlia Figueroa.Portugal procura superar o registo de 2015 no Azerbeijão, quando conquistou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze nos primeiros Jogos Europeus.