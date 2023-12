Triatleta brasileira em estado grave após ser atropelada durante treino

Baptista

campeã pan-americana em 2019, foi atropelada, este sábado, durante um treino em São Paulo, Brasil.Segundo avança o site Globo , a atleta foi internada com ferimentos considerados graves e, este domingo, permanece na Unidade de Cuidados Intensivos da Santa Casa de São Carlos. A atleta já foi submetida a cirurgias para estabilizar as fraturas que sofreu no acidente.A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente."O Comité Olímpico do Brasil deseja total recuperação à triatleta Luísa Baptista, campeã pan-americana em Lima 2019 e atleta olímpica em Tóquio 2020, após grave acidente na manhã deste sábado. Força Luísa! Estamos com você", disse o Comité Olímpico do Brasil nas redes sociais.