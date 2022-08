Pedro Pichardo fez esta quarta-feira história ao sagrar-se campeão europeu de triplo salto, depois de ter conquistado o título olímpico em Tóquio (Japão), em 2021, e o título mundial em Eugene (Estados Unidos), há pouco mais de três semanas. Um feito notável que o consagra como um dos melhores triplistas de sempre.





O atleta de 29 anos ganhou a prova de esta quarta-feira, no decorrer dos Europeus de Atletismo que ocorrem em Munique, com grande facilidade. Na sua primeira tentativa saltou 17,05 metros e deixou desde logo a concorrência a grande distância. No segundo salto pulou 17,50 metros e vincou ainda mais a vantagem. Fez depois nulo na terceira tentativa, mas passou aos três saltos finais à frente do concurso e de forma muito tranquila. A segunda melhor marca (do italiano Andrea Dallavalle) ficou-se pelos 17,04. Ou seja, ainda abaixo do pior dos dois saltos válidos de Pichardo.