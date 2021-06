Tsitsipas soube da morte da avó cinco minutos antes de disputar a final de Roland Garros

Foi apenas 5 minutos antes de entrar para a final de Roland Garros, onde podia conquistar o primeiro Grand Slam da carreira, que Stefanos Tsitsipas soube da morte da avó. O tenista grego ainda liderou o encontro diante de Novak Djokovic, vencendo os dois primeiros sets, mas acabou por sucumbir nos últimos três.Depois do encontro, deixou uma mensagem nas redes sociais. "A vida não é ganhar ou perder. Trata-se de desfrutar cada momento, seja só ou com os outros. Vivendo uma vida com significado, sem miséria ou abjeção. Levantar troféus e celebrar vitórias é algo importante, mas não é tudo. Cinco minutos antes de entrar no court a minha querida avó perdeu a batalha com a vida", escreveu o tenista."Uma mulher sábia cuja fé na vida e vontade de dar não pode ser comparável com nenhum outro ser humano que tenha conhecido. É importante ter mais gente como ela no Mundo. Porque gente como ela fazem-te viver. Fazem-te sonhar. Gostava de dizer que, não obstante a circunstância ou a situação, isto é inteiramente dedicado a ela, apenas para ela. Obrigado por teres criado o meu pai. Sem ele isto não teria sido possível", concluiu.