Vai esta quinta-feira para a estrada a 55ª edição do Rally de Portugal. A 4ª etapa do Mundial, que termina domingo após passar por 14 troços das regiões centro e Norte do País (alguns duas vezes, num total de 21 classificativas), é muito mais do que uma prova automobilística de topo, é um balão de oxigénio para o turismo.









