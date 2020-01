"Um dos maiores guerreiros do nosso desporto": As reações à morte do piloto Paulo Gonçalves

O mundo do desporto está de luto. O piloto português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu este domingo na sequência de uma queda na 7.ª etapa do rali Dakar na Arábia Saudita, anunciou a organização.





São já várias as homenagens ao português. Miguel Oliveira foi um dos primeiros a reagir à morte. O piloto português publicou uma fotografia de Paulo Gonçalves na sua conta na rede social Instagram, onde destaca a coragem e valentia "como exemplo para todos nós".



O automobilistarecorda o piloto de motas como "um dos maiores guerreiros do nosso desporto".O velocista portuguêsdeixou também a sua homenagem a Paulo Silva. "Serás sempre uma referência no desporto nacional", escreveu numa publicação no Instagram.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte do motociclista Paulo Gonçalves.Marcelo apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências. "Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal, chegando a alcançar o segundo o lugar em 2015", pode ler-se no comunicado do site da presidência.O Benfica lamentou a morte de Paulo Gonçalves, durante a sétima etapa do rali Dakar, na Arábia Saudita, lembrando a parceria durante vários anos entre "um dos mais credenciados pilotos portugueses de sempre" e o clube."Foi parceiro do Sport Lisboa e Benfica em vários anos e sentia grande orgulho em ostentar a águia no equipamento de 'motard', nomeadamente no capacete, durante as provas sobre duas rodas", lembrou o Benfica na sua página oficial na internet.Na nota, em que lembram também o título mundial de rali crosse conquistado em 2015 e a presença regular do piloto no Dakar, os 'encarnados' ainda manifestam pesar à "família e amigos de Paulo Gonçalves".O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português, considerou em declarações à Agência Lusa, que "o motociclismo português está de luto muito carregado" na sequência da morte de Paulo Gonçalves no Rali Dakar. "Não posso estar mais triste. Era um piloto que adorava e que conhecia desde pequenino. Era um exemplo como piloto e como pessoa", começou por dizer Jorge Viegas à Lusa.