Valentino Rossi (Yamaha), nove vezes campeão mundial, despediu-se este domingo do MotoGP com um 10º lugar no GP da Comunidade Valenciana, onde o português Miguel Oliveira (KTM) ficou em 14º (a mesma posição em que terminou o Mundial de pilotos).









A 18ª e última prova do calendário foi dominada pelo italiano Francesco Bagnaia que somou o 4º triunfo da época. Jorge Martin e Jack Miller completaram o pódio só com pilotos Ducati.

O campeão mundial é Fabio Quartararo (Yamaha) e a Ducati venceu nos construtores.