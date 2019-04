Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Valtteri Bottas na 'pole' para o Grande Prémio do Azerbaijão

Quarta prova do Mundial de Fórmula 1, disputa-se no domingo, às 13h10.

17:45

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou este sábado a 'pole position' para o Grande Prémio do Azerbaijão, quarta prova do Mundial de Fórmula 1, na qual terá a seu lado o companheiro de equipa e líder Lewis Hamilton.



Bottas, segundo classificado do Mundial, rodou em 1.40,495 minutos para conquistar a segunda 'pole postion' consecutiva e a sétima da carreira, batendo por 0,059 segundos o companheiro Lewis Hamilton, cinco vezes campeão do mundo, e por 0.302 o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), o terceiro da grelha.



Ao lado de Vettel, na quarta posição, vai sair o holandês Max Verstappen (Red Bull), enquanto a terceira linha vai ser ocupada pelo mexicano Sergio Pérez (Force India) e pelo russo Daniil Kvyat (Toro Rosso)



As sessões de qualificação para o GP do Azerbaijão, que se disputa num circuito citadino com um total de 6.003 quilómetros, foram as mais demoradas das últimas provas, devido a um acidente de Charles Leclerc.



O piloto monegasco da Ferrari, que dominou os treinos livres e a primeira sessão de qualificação, bateu num muro na segunda, obrigando à interrupção da sessão, e perdendo a oportunidade de chegar à segunda 'pole' da carreira.



Leclerc, quinto classificado do Mundial, com menos 32 pontos do que o líder, Lewis Hamilton, sairá da nona posição.



O GP do Azerbaijão, quarta prova do Mundial de Fórmula 1, disputa-se no domingo, às 13:10 (horas em Lisboa).