"Vento não ajudou em algumas curvas, mas é vento português e jogou a meu favor": Miguel Oliveira após fazer história em Portimão

Fez-se história em Portimão. Miguel Oliveira alcançou a sua primeira pole position no MotoGP, um feito que assume ser especial por ser feito no seu país natal. Por outro lado, o piloto português admitiu que o vento lhe complicou a tarefa, mas que, por ser português, o ajudou."Foi uma boa volta. Sabia que tínhamos ainda capacidade para tirar algumas décimas em relação ao treino da manhã. Não foi fácil, porque o vento não ajudou em algumas curvas, mas é vento português e jogou a meu favor. Conseguir a primeira pole em Portugal tem um significado especial, mas o trabalho não está feito e agora há que fechar com chave de ouro", declarou o piloto português, à SportTV. Depois, à transmissão internacional, assumiu que uma das chaves para este sucesso foi ter-se "sempre divertido em cima da moto". "Quando nos divertimos na moto as coisas tornam-se mais fáceis."Segundo na grelha, Franco Morbidelli falou de Miguel Oliveira à SportTV, assumindo que o português já merecia este feito. "Estou muito feliz pelo Miguel, fez um trabalho excelente. Conhece bem o circuito e merece essa pole. Parabéns para ele".