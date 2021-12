Verstappen sai na frente em Abu Dhabi

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu este sábado a pole position para a 22ª e última prova do Mundial de F1, no GP de Abu Dhabi (este domingo, 13h00 de Portugal continental), que vai decidir o título mundial, com o outro candidato, Lewis Hamilton (Mercedes), a partir da segunda posição da grelha.Verstappen conquistou a 10ª ‘pole’ da época, 13ª da carreira, e chega a Adu Dhabi empatado na luta pelo título com Lewis Hamilton, ambos com 369,5 pontos. No entanto, o neerlandês tem vantagem no confronto direto, por ter mais uma vitórias (nove contra oito).Verstappen beneficiou da tática da sua equipa que colocou o mexicano Sergio Pérez à sua frente, criando um ‘cone de aspiração’. Numa ultrapassagem, o neerlandês beneficiou desse efeito para ganhar ainda mais velocidade.Esta é a segunda vez que dois pilotos chegam empatados à última corrida da época (a outra foi em 1974 quando Emerson Fittipaldi superou Clay Regazzoni). Verstappen busca o primeiro título e Hamilton quer tornar-se no melhor de sempre com oito, mais um do que Michael Schumacher.