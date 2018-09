Jogador de padel parte vidro em torneio de Oeiras e fica ferido

Espanhol Paquito Navarro, número dois do mundo, foi hospitalizado.

15:28

El jugador de pádel profesional Paquito Navarro ha sufrido un accidente durante la semifinal de la prueba del World Padel Tour que se celebra en Portugal al romperse el cristal de la pista. Se lo han llevado a un hospital@PedroFullanaSER pic.twitter.com/1vwUBgm7AE — Carrusel Deportivo (@carrusel) 22 de setembro de 2018

O jogador de padel, Paquito Navarro, número dois do mundo, partiu um vidro do campo do Oeiras Valley Padel Masters, que se realiza no Estádio Nacional, no Jamor, e ficou ferido.Segundo pode ler-se no Twitter do World Padel Tour, o espanhol "está bem, consciente e foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier".Logo depois do incidente, Paquito foi assistido pelos médicos no local.