A Ponte 25 de Abril fechou o trânsito no sentido Almada-Lisboa na madrugada do passado dia 29 de agosto para se transformar em pista para o piloto português da KTM, Miguel Oliveira.



O piloto de Almada percorreu a travessia do Tejo em cima da moto que tem feito os portugueses sonhar no Moto GP.





O vídeo foi divulgado apenas esta terça-feira, pela Red Bull, um dos patrocinadores do piloto.