Acidente no Mundial de Turismo em Vila Real deixa quatro pilotos feridos

Acidente forçou a suspensão da prova.

17:27

Um acidente numa corrida do Campeonato Mundial de Carros de Turismo, no Circuito Internacional de Vila Real, forçou este sábado a suspensão da prova e fez quatro feridos, dois a inspirar alguns cuidados.



Fonte da Proteção Civil disse à Lusa que "houve necessidade de assistir quatro pilotos, tendo dois sido transportados ao Hospital de Vila Real".



Oficialmente, a direção da prova ainda não tinha confirmado quais os pilotos que necessitaram de assistência médica.



O acidente aconteceu nos primeiros metros da corrida, depois de um toque entre os Volkswagen do britânico Robert Huff e do marroquino Mehdi Bennani, que estavam na frente, provocando uma 'carambola' entre os carros que se seguiam.



Os Volkswagen ficaram muito danificados, assim como o Honda de James Thompson.



A corrida foi suspensa e houve entrada em pista de duas ambulâncias e das equipas médicas que prestaram a primeira assistência aos pilotos, com dois deles a serem transportados até ao hospital, onde serão submetidos a exames complementares.



O WTCR é a prova rainha do fim de semana de corridas em Vila Real, a quinta das 10 que pontuam para a Taça do Mundo de Carros de Turismo.



O vídeo mostra a colisão entre vários carros durante a prova, sendo que um deles acabou por se incendiar.