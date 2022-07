Jonas Vingegaard (Jumbo) aproveitou esta quarta-feira o estouro do favorito Tadej Pogacar (UAE) na última subida do dia para vencer a 11ª etapa do Tour e ‘roubar-lhe’ a camisola amarela.O dinamarquês atacou a 5 km do alto - o esloveno não respondeu - e chegou isolado ao Col du Granon (2404 metros), após 4:18.02 h, cumprindo os 151,7 km da tirada à frente do colombiano Nairo Quintana (Arkéa), a 59 s, e do francês Romain Bardet (DSM), a 01.10m.