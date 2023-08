A 84.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta começa esta quarta-feira em Viseu, com um prólogo de 3,6 km, e termina no dia 20, com um contrarrelógio individual e meta no alto do Santuário de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Volta a Portugal começa hoje em Viseu



Serão percorridos 1598 km por praticamente todas as zonas do País.









