"Vou fazer tudo para conseguir o título de campeão olímpico": Promete Fernando Pimenta após conquistar o bronze

Fernando Pimenta prometeu esta quinta-feira "fazer tudo para conseguir o título de campeão olímpico", na primeira entrevista após conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.O canoísta português, em entrevista à TVI24, recorda que em 2020 não baixou os braços e continuou a treinar. "É um bom resultado", admite sobre o terceiro lugar do pódio, mas afirma que só vai parar quando tiver o ouro olímpico."Fui para a final com o pensamento que ainda tinha que fazer melhor do que no apuramento. Sempre acreditei que podia vencer. Fiquei conformado [com o bronze] no momento em que se coloca a medalha e se começa a cair na real... É melhor do que ficar no quarto lugar", afirmou Fernando Pimenta.O atleta admitiu ainda que deu uma 'nega' a Marcelo Rebelo de Sousa: não atendeu o telefone ao Presidente da República quando este lhe ligou. "Não conhecia o número e o roaming não é assim tão barato... Só depois me disseram quem era", disse entre risos, afirmando que esta sexta-feira já falou com o Chefe de Estado.Fernando Pimenta recorda que, após os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, "não sabia se voltava a competir, se voltava a remar". "Foi muito complicado", admitiu.No entanto, o canoísta está confiante que o sucesso se vai prolongar pelo menos mais 10 anos. "Quero competir até 2032, até aos 41 anos, acho que é possível". "Se [o ouro] não acontecer em 2024, será em 2028", garantiu.