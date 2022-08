A W52-FC Porto vai deixar o ciclismo profissional e apostar na formação, revelou esta quarta-feira ao nosso jornal o empresário Adriano Quintanilha. Um novo projeto que, segundo o empresário, vai contar com o apoio do FC Porto, como vinha sucedendo com a equipa profissional.

"São 2.500 metros de área em Lousada para fazer uma academia e apostar na formação", disse





líder da equipa de Felgueiras.



Leia a extrevista exclusiva no jornal Record

Adriano Quintanilha,