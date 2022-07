José Neves, ciclista da W52-FC Porto, manteve este sábado a camisola amarela do Grande Prémio Douro Internacional, no dia seguinte a todos os seus companheiros de equipa terem sido afastados da prova pela Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP).





Ricardo Vilela, José Gonçalves, João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre e Joni Brandão acabaram por ser suspensos preventivamente por 120 dias no âmbito da ‘Operação Prova Limpa’ e não poderão estar, entre outras provas, na Volta a Portugal. José Neves parte hoje para a última etapa com 15 segundos de vantagem para o 2º da geral, António Carvalho (Glassdrive-Q8-Anicolor), vencedor do contrarrelógio deste sábado em Resende.