Wakeboard e ski náutico embelezaram Águas de Montargil

Chegou ao fim mais uma prova nacional de ski náutico e wakeboard, que coroou nas águas da barragem de Montargil Francisco Rodrigues e Bernardo Open, que triunfaram na prova rainha (Open masculinos).



Ao todo, meia centena de atletas – distribuídos pelas várias categorias – ‘aceleraram’ no Montargil Ski & Wake by Nautique, competição organizada pela Federação Portuguesa de Motonáutica.





Os espectadores que marcaram presença em Montargil apreciaram a destreza e a as manobras dos melhores praticantes nacionais. "Na primeira passagem da final garanti a vitória com um conjunto de mortais com rotação de 360 graus. Tudo o que veio a seguir foi a somar", afirmou Bernardo Branco, que aos 23 anos se sagrou vencedor da prova de wakeboard. Já no ski, Francisco Rodrigues contornou três boias a 58 km/hora e subiu ao lugar mais alto do pódio.