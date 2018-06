Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Primeiro treino de Portugal na Rússia com público e muito empenho

Chuva e frio marcaram a estreia em solo russo.

12:20

A seleção portuguesa de futebol realizou este domingo o primeiro treino em solo russo, em Kratovo, de pouco mais de uma hora, presenciada pela comunicação social internacional e por perto de 300 'convidados' russos.



Com alguma chuva e frio a marcar a estreia, os 23 eleitos de Fernando Santos empenharam-se no apronto, como se fosse já competição, que para os lusos principia na sexta-feira, frente à Espanha, em Sochi.



A sessão de treino da seleção campeã da Europa teve direito a vários esquemas de exercícios com bola, destacando-se a aguardada 'peladinha', em pouco menos de metade do campo, que o público seguiu com atenção, celebrando cada golo.



De notar o facto de cada lance ser disputado com empenho, sinal de que ninguém quer desperdiçar a oportunidade de jogar no Mundial2018, em que a equipa das 'quinas' joga ainda, na primeira fase, com Marrocos, em 20 de junho, em Moscovo, e com Irão, de Carlos Queiroz, em 25, em Saransk.



O selecionador Fernando Santos fez duas equipas. De verde alinharam o guarda-redes Anthony Lopes, os defesas Ricardo, Pepe, Ruben Dias e Mário Rui, os médios Adrien, João Moutinho e João Mário, e o tridente ofensivo Quaresma, Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo.



No outro 'onze' alinharam Beto na baliza, atrás de um quarteto composto por Cedric, José Fonte, Bruno Alves e Raphaël Guerreiro, enquanto William, Manuel Fernandes e Bruno Fernandes dominaram o 'miolo' e Gelson, Bernardo Silva e André Silva o ataque, enquanto Rui Patrício realizava trabalho específico.



No jogo, Cristiano Ronaldo destacou-se com dois golos, muito celebrados pelos cerca de 300 espetadores, parte deles crianças das escolinhas do FC Saturn, que não se cansaram de chamar e apoiar o capitão luso.



A sessão principiara com o grupo dividido em dois, realizando os habituais 'meinhos', nos quais Cristiano Ronaldo era seguido à lupa pelos jornalistas presentes.



Numa fase posterior, quatro grupos de futebolistas dividiram-se com dois a defrontar-se em disputa com quatro pequenas balizas, enquanto os outros dois treinavam combinações e finalização, com remates de fora da área.