A mensagem emocionante de Peter Schmeichel dirigida ao filho

Antigo guarda-redes está orgulhoso de Kasper e mostrou-o publicamente.

Por Lusa | 13:18

Lost for words. Can’t be more proud of my country, my son, his teammates, all the staff and our fantastic national coach Åge Hareide. When all the tears have dried out we will realise how well we did #WorldCup pic.twitter.com/vhGZQtDyJm — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) July 2, 2018

O antigo guarda-redes dinamarquês Peter Schmeichel manifestou-se orgulhoso do seu filho Kasper e de toda a seleção do seu país, que foi eliminada do Mundial2018 de futebol pela Croácia, nos oitavos de final."Não posso estar mais orgulhoso do meu país, do meu filho, dos seus companheiros e de todo o 'staff' da seleção", escreveu Peter Schmeichel no Twitter, após a eliminação dos dinamarqueses no desempate por grandes penalidades.Schmeichel, que alinhou duas épocas no Sporting, afirmou que "apesar de todas as lágrimas", os dinamarqueses percebem como "a equipa esteve bem".No domingo, a Dinamarca foi afastada do Mundial2018, depois de perder por 3-2 no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento.Depois de ter defendido uma grande penalidade a três minutos do fim do prolongamento, o guarda-redes Kasper Schmeichel fez mais duas defesas no desempate, contra três de Danijel Subasic, o guardião croata.