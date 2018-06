Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A vela da 'mãe' Dolores não iluminou Ronaldo no jogo frente ao Irão

Dolores Aveiro tem cumprido a tradição de acender uma vela pela seleção nacional.

Por Patrícia Bento | 09:15

Dolores Aveiro, assim como todo o resto do clã, é crente em Deus e na ajuda divina.



A mãe de Ronaldo não raras vezes acende uma vela para proteger o filho dentro das quatro linhas. Segundo avança o jornal Marca, este é um ritual que dura há vários anos e que a matriarca da família Aveiro faz questão de cumprir antes de cada jogo do internacional português.



Quando Cristiano Ronaldo vai jogar, com a camisola da seleção nacional vestida, Dolores acende uma vela à Virgem Maria e pede para que o filho seja iluminado e protegido durante o tempo que está em campo. Foi o que aconteceu recentemente, antes do jogo de Portugal frente ao Irão, que garantiu o apuramento da equipa portuguesa para os oitavos de final.



De resto, a mãe do melhor jogador do mundo partilhou nas redes sociais que se deslocou a um local de fé para colocar uma vela pelo filho. Consigo foi Cristianinho, o filho mais velho de CR7, que fez questão de ir vestido com as cores da Seleção.



No entanto, desta vez, a ajuda não esteve na totalidade do lado de Ronaldo, uma vez que durante o jogo frente ao Irão, Cristiano falhou um penálti, e esteve perto de ver um cartão vermelho.



Contudo, a fé que ilumina a família Aveiro é grande, e espera–se que Dolores continue a cumprir com o ritual, que até agora tem sido positivo para os campeões europeus. Sempre lado a lado com a família, a matriarca do clã Aveiro reza por todos, e é uma mãe e avó sempre muito presente.