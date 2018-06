Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos de todo o mundo torcem por Portugal durante Mundial

Grande maioria dos adeptos ‘adotivos’ usa o número sete nas costas.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 09:18

No emocionante jogo com o Irão, o número de apoiantes portugueses não chegaria aos 500, mas as camisolas da seleção nacional eram aos milhares no Arena Mordóvia.



A razão é simples: muito graças a Ronaldo, Portugal tem adeptos de todo o Mundo a apoiar na Rússia.



Andar pelas ruas de Saransk era impressionante. O contraste da multidão ruidosa de iranianos com as muitas camisolas portuguesas.



"Viemos da China. Adoramos o Cristiano Ronaldo e viajámos de propósito", explicou-nos uma fã, ao lado de dois russos, também eles devidamente trajados no apoio aos lusos.



"Obrigado", finalizou uma das jovens, esforçando-se no português. Há vários exemplos: do Bangladesh, da Coreia do Sul, do Canadá, de todo o lado. A grande maioria com o 7 nas costas.