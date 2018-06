Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Alves sem medo de enfrentar as equipas mais poderosas

"Vamos preparar-nos para defrontar qualquer adversário", afirma o jogador.

Por Lusa | 08:43

O futebolista internacional português Bruno Alves desvalorizou, esta quinta-feira, o facto de Portugal ter calhado no lado 'mau' da grelha competitiva do Mundial2018, realçando o estímulo de enfrentar as seleções mais poderosas.



"Bonito é jogar contra as melhores equipas e poder superá-las. Acredito nisso, que Portugal tem capacidade e qualidade para vencer qualquer equipa e vamos preparar-nos para defrontar qualquer adversário", disse.



Na antevisão do desafio de sábado, frente ao Uruguai, em Sochi, que vale um lugar nos quartos de final, o defesa central, que ainda não jogou na competição, sublinha, no entanto, a "importância" da seleção se focar num o objetivo de cada vez.



"Primeiro temos de pensar neste jogo. Com o Uruguai, vai ser muito difícil e temos de vencer. Depois veremos o que vai acontecer. No campeonato do Mundo estão as melhores equipas. Mais cedo ou mais tarde vamos ter de as defrontar?", complementou.



Independentemente do lado do esquema competitivo, Bruno Alves acredita que não haveria facilidades, como o comprova o afastamento da campeã do Mundo Alemanha, com o último lugar no seu grupo, que incluía ainda Suécia, México e Coreia do Sul.



"Este campeonato do mundo tem demonstrado que não há jogos fáceis. A eliminação da Alemanha é a prova disso mesmo. O nosso foco é Portugal. É preparar-nos diariamente para os nossos jogos. Acreditando que podemos estar na próxima fase. O que acontece com as outras formações é para vermos e analisarmos, mas não é importante para nós", vincou.



Portugal e Uruguai defrontam-se no sábado às 21:00, 19:00 em Lisboa, em jogo dos oitavos de final do Mundial2018.