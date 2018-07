Divulgado vídeo da descompustura de Deschamps à França no Mundial 2018

Jogo com a Austrália correu mal e o selecionador reagiu. Equipa gaulesa acabou por chegar ao título.

O selecionador francês, Didier Deschamps não ficou nada satisfeito com a primeira exibição da seleção gaulesa no Campeonato do Mundo de Futebol. Após a vitória tangencial por 2-1 contra a Austrália, o treiandor fez uma repreensão à equipa. O vídeo da conversa foi publicado nas redes sociais, na passada sexta-feira.

As imagens mostram o descontentamento de Deschamps e a forma como este não se conteve nas reprimendas à prestação dos jogadores, no arranque da competição frente à Austrália. O vídeo foi legendado pelos brasileiros do jornal Esporte Interativo.





A TF1 está a preparar um documentário sobre o caminho para o título mundial conseguido pela França, e alguns excertos da obra - como é o caso deste vídeo - começam a ser conhecidos.

O vídeo mostra o selecionador a expor os erros da equipa, fazendo-se acompanhar de dados estatísticos e a apontar erros específicos de jogadores que estiveram menos bem na partida.