Futebolista argentino confirma retirada da seleção após eliminação no Mundial

Javier Mascherano diz querer "dar lugar aos mais jovens".

Por Lusa | 19:05

O futebolista argentino Javier Mascherano confirmou este sábado que jogou pela última vez pela sua seleção, na derrota por 4-3 com a França, nos oitavos de final do Mundial2018, e quer "dar lugar aos mais jovens".



"É tempo de dizer adeus, e daqui em diante desejo que todos possam continuar a lutar pelos nossos objetivos", disse Mascherano, visivelmente emocionado, no final do encontro.



O médio quer "dar lugar aos mais novos" e encorajou a equipa, que "vai lá chegar" eventualmente, referindo-se a um êxito numa grande competição internacional, mas para si é "tempo de dizer adeus".



Aos 34 anos, o jogador dos chineses do Hebei China Fortune deixa a seleção, ao fim de 147 jogos pela 'albiceleste', um recorde absoluto da Argentina, que representou desde 2003.



Desde então, esteve presente nos Mundiais de 2006, 2010, 2014 (em que foi vice-campeão) e 2018, e em cinco Copas América, em quatro delas (2004, 2007, 2015 e 2016) saindo como finalista vencido.



O médio defensivo conquistou ainda duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos, em 2004 e 2008, e foi o 'capitão' da seleção principal entre 2008 e 2011, numa carreira em que, na Europa, se notabilizou ao serviço do FC Barcelona.