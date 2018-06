Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Árbitro não fez "verificação" do VAR em lance polémico com Pepe

Falta aconteceu antes do golo do empate da equipa espanhola.

O árbitro do jogo Portugal-Espanha (3-3), Gianluca Rocchi, recorreu a "uma verificação" do lance que levou ao primeiro golo de Espanha sem, no entanto, visionar o videoárbitro (VAR), indicou este sábado a FIFA.



"Ele [o árbitro] teve uma comunicação com o árbitro principal [VAR] sobre o golo de Diego Costa, após o contacto com Pepe. Ele perguntou 'rapazes, viram alguma coisa?' e os assistentes responderam 'Está bom, Gianluca, continua'", explicou a instância suprema do futebol, em declarações à AFP.



O VAR não foi, contudo, utilizado ainda no Mundial de Futebol, acrescentou.



Para a sua utilização está previsto que o árbitro deva desenhar um ecrã com os seus dedos e consultar o ecrã de controlo na margem do campo.



Portugal empatou na sexta-feira à noite com a seleção espanhola por 3-3, num jogo realizado em Sochi, na Rússia.



Após o empate com Espanha, Portugal volta a jogar na quarta-feira, com Marrocos, que se estreou com uma derrota perante o Irão (1-0), a seleção comandada pelo português Carlos Queiroz, que será o último adversário da equipa lusa no Grupo B, em jogo marcado para dia 25.