MUNDIAL 2018 | Bélgica vence Inglaterra por 1-0 ao intervalo. Equipas disputam o terceiro lugar

Bélgica arranca marcador com golo de Meunier, aos quatro minutos da partida.

15:00

Bélgica e Inglaterra disputam esta tarde de sábado, em São Petersburgo, na Rússia, o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares do Mundial 2018 de futebol.



A partida começou às 15h00 e a participação significa que tanto belgas como ingleses saíram derrotados das meias-finais e que passaram pela grande desilusão de não poderem disputar a tão ambicionada final, agendada para domingo entre França e Croácia, em Moscovo.



A Inglaterra foi derrotada pelos croatas por 2-1, após prolongamento, enquanto a Bélgica caiu perante os franceses, por 1-0.



Mesmo assim, os belgas têm ainda a possibilidade de alcançar a sua melhor classificação de sempre e fazer melhor do que em 1986, no México, quando terminaram no quarto posto.



Por seu lado, os ingleses tentam chegar pela primeira vez ao 'bronze', depois de terem sido campeões em 1966, a jogar em casa, e de terem ficado em quarto em 1990, em Itália.



Com seis golos, Harry Kane vai tentar confirmar o título de melhor marcador da prova, apesar da ameaça de Lukaku, que tem quatro e ainda pode 'roubar' o galardão ao avançado do Tottenham.



O árbitro dar partida é o iraniano Alireza Faghani.