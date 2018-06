Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Croácia humilha Argentina de Messi e vence por 3-0

Croatas derrotaram argentinos num jogo que começou às 19h00.

Por Lusa | 20:51

A Croácia tornou-se esta quinta-feira a quarta seleção a garantir um lugar nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, ao vencer por 3-0 a Argentina, que ficou em situação muito complicada no Grupo D.



Ante Rebic, aos 53 minutos, depois de um erro enorme do guarda-redes Caballero, Luka Modric, aos 80, e Ivan Rakitic, aos 90+1, qualificaram os europeus, que na primeira ronda tinham batido a Nigéria por 2-0.



Após o primeiro encontro da segunda jornada do Grupo D, os croatas somas seis pontos, contra um de Islândia e Argentina e nenhum da Nigéria. Na sexta-feira, os nórdicos defrontam os africanos.



Os croatas juntaram-se nos oitavos de final a Rússia, Uruguai e França.