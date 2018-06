Brasil vence Costa Rica com golos de Coutinho e Neymar

Neymar emocionou-se no fim da partida.

Por Lusa | 14:54

O Brasil somou esta sexta-feira face à Costa Rica, que eliminou, a primeira vitória (2-0) na fase final do Mundial de futebol de 2018, graças a dois golos apontados nos descontos, em São Petersburgo.

Philippe Coutinho, que já tinha marcado o tento dos 'canarinhos' face à Suíça (1-1), concretizou o primeiro, aos 90+1 minutos, e Neymar o segundo, aos 90+7.

Os 'canarinhos' seguem, provisoriamente, na liderança do Grupo E, com quatro pontos, contra três da Sérvia, um da Suíça e nenhum dos costa-riquenhos. Os dois conjuntos europeus defrontam-se ainda esta sexta-feira.



Neymar emocionou-se no fim da partida.