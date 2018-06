Árbitro pede camisola a Pepe antes do jogo

Amrabat, extremo da seleção de Marrocos, aponta o dedo a Mark Geiger.

17:50

Já na segunda parte, um lance em que Carcela colocou a mão nas costas do central e este caiu também levou a acusações de simulação de agressão.

Amrabat, extremo da seleção de Marrocos, garantiu que o árbitro do encontro com Portugal, Mark Geiger, pediu a camisola a Pepe ainda antes da partida."O árbitro falou com o Pepe antes do jogo para lhe pedir a camisola", confessou o avançado marroquino na zona mista do Luzhniki, em Moscovo. Recorde-se que o selecionador dos africanos criticou o juiz por não ter assinalado falta do central português no lance do único golo da partida, da autoria de Cristiano Ronaldo.