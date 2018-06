Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Organizador do Mundial 2018 desvaloriza gesto de Robbie Williams

Cantor protagonizou momento polémico ao mostrar o 'dedo do meio' às câmaras.

18:25

Um dos diretores responsáveis pela organização do Mundial 2018 já reagiu à polémica causada pela atuação de Robbie Williams na cerimónia de abertura.



De acordo com a Reuters, o membro da direção desvalorizou o gesto feito por Williams para as câmaras e afirmou não acreditar que o cantor quisesse ofender a Rússia.



O cantor atuou antes do primeiro jogo entre a Rússia e a Arábia Saudita e quando as câmaras se aproximaram, o britânico de 44 anos levantou o dedo do meio, um gesto ofensivo na cultura ocidental.



"Não consigo imaginar o que Robbie Williams quis dizer com este gesto", disse Ilya Averbukh, co-diretor e coreógrafo do espetáculo de abertura.



O coreógrafo defende Robbie: "Tenho certeza de que esse gesto não tem nada a ver com a Rússia. Williams não queria ofender o nosso país com este gesto."



A emissora norte-americana Fox Sports já emitiu um pedido de desculpas aos espetadores e justificou-se em comunicado.



"Como foi transmitido ao vivo, não sabíamos o que aconteceria durante a atuação de Robbie Williams e pedimos desculpas", disse a emissora.



O cantor e a sua equipa de relações públicas recusaram-se a comentar.