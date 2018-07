Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente da República felicita Macron pela vitória de França

Por Lusa | 19:53

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou este domingo uma mensagem de felicitações ao seu homólogo francês Emmanuel Macron pela vitória da França no Campeonato do Mundo de Futebol.



A informação consta de uma curta nota divulgada no portal na Internet da Presidência da República.



"O Presidente da República enviou uma mensagem ao Presidente Macron, para o felicitar e à França pela vitória no Campeonato do Mundo de Futebol", refere o texto.



A França sagrou-se este domingo campeã mundial de futebol pela segunda vez na sua história, 20 anos depois, ao vencer a Croácia por 4-2, na final da 21.ª edição da prova, disputada no Estádio Luzhniki, em Moscovo.



Mario Mandzukic (18 minutos), na própria baliza, Antoine Griezmann (38), de grande penalidade, Paul Pogba (59) e Kylian Mbappé (65) apontaram os golos dos franceses, enquanto Ivan Perisic (28) e Mandzukic (69) marcaram para os croatas.



A França tornou-se a sexta seleção a 'bisar' o título mundial, depois de Itália, Uruguai, Brasil, Alemanha e Argentina, sendo que conquistaram o primeiro fora, depois do triunfo em solo gaulês, em 1998, com uma vitória de 3-0 ao Brasil na final.