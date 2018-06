Cerimónia de abertura do Mundial 2018 marcada por gesto polémico de Robbie Williams

Cantor surpreendeu ao mostrar o 'dedo do meio' para as câmaras durante o espetáculo em Moscovo.

17:52

Luzhniki.



O cantor mostrou o 'dedo do meio' para as câmaras surpreendendo toda a gente.



As imagens já estão a ser reproduzidos em vários meios de comunicação e redes sociais pelo mundo.



Robbie atuou com a cantora russa Aida Garifullina e interpretou temas como 'Let Me Entertain You', 'Feel', 'Angels' e 'Rock DJ'.



It begins! Uma publicação partilhada por SKORES (@skores) a 14 de Jun, 2018 às 7:53 PDT



Iker Casillas, campeão do mundo em 2010, e a modelo russa Natalia Vodianova apresentaram o troféu da competição.



A equipa russa goleou a Arábia Saudita com cinco golos.





