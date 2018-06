Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Selecionador da Austrália vai pagar salários de adjuntos do 'próprio bolso'

Bert van Marwijk foi contratado apenas para orientar os 'socceroos' na fase final do torneio.

Por Lusa | 13:38

O holandês Bert van Marwijk, selecionador da Austrália de futebol, vai pagar os salários aos oito técnicos adjuntos durante o Mundial2018, revelou o treinador, que foi contratado apenas para orientar os 'socceroos' na fase final do torneio.



"Estes detalhes são importantes se queremos ter algumas hipóteses no Mundial. Temos de ser profissionais. Para poder controlar todos os aspetos que envolvem a equipa preciso de trabalhar com as pessoas que conheço", explicou van Marwijk, de 66 anos.



A federação australiana alegou que não podia suportar os custos dos adjuntos escolhidos por van Marwijk, pelo que terá de ser o treinador holandês a pagar aos compatriotas Mark Van Bommel, Roel Coumans, Jurgen Dirkx e Taco Van den Velde, bem como a mais quatro responsáveis pela análise dos adversários.



"Eles conhecem a minha forma de trabalhar e o meu modelo de jogo. E eu conheço-os bem e sei que eles aceitaram a minha proposta pelo desafio que ela representa e não pelo dinheiro", observou van Marwijk, que será substituído pelo australiano Graham Arnold após o Mundial2018.



A Austrália integra o Grupo C do Campeonato do Mundo, cuja fase final se vai realizar na Rússia, em conjunto com as seleções da Dinamarca, França e Peru.