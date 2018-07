Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trintões com fim à vista na Seleção Nacional

Fernando Santos tem nove trintões na equipa nacional, cinco deles têm mais de 33 anos.

Por Mário Figueiredo | 09:24

Fernando Santos está obrigado a provocar uma revolução na seleção nacional com vista ao Euro 2020, fruto dos nove trintões que tem na equipa.



Este Mundial foi certamente o fim de linha para o guarda-redes Beto (36 anos) e Bruno Alves (36 anos). Mas o futuro na Seleção de Pepe (35), José Fonte (34), Quaresma (34), Manuel Fernandes (32) e João Moutinho (31) está limitado.



Cristiano Ronaldo, com 33 anos, pode resistir um pouco mais devido à sua vida regrada e ao espírito competitivo. Até porque pode bem deixar de ser extremo e passar a jogar como ponta de lança. Já Rui Patrício (30) também poderá estar no próximo Mundial.



Para já o setor que requer maior cuidado é a defesa. Os laterais já foram substituídos, mas o eixo central está obrigado a mudanças. O benfiquista Rúben Dias, de 21 anos, faz parte da mudança.



No entanto, esta revolução não tem de ser drástica. Pode ser progressiva. Uma decisão que caberá a Fernando Santos.

Terminado o Mundial, Portugal terá agora de se concentrar na defesa do título europeu conquistado em França em 2016. Tem dois anos para proceder às mudanças. É que o Euro 2020 marca uma mudança até em termos organizativos. É disputada em 13 cidades de 13 países diferentes.



Mas até lá, Fernando Santos tem pela frente a Liga das Nações, a nova competição da UEFA que começa com a fase de grupos de setembro a novembro. Uma competição que visa acabar com os jogos particulares das seleções. Uma oportunidade para afinar o grupo de jogadores que vão atacar o apuramento para o Euro 2020.