Disputa-se este domingo o primeiro lugar no Campeonato do Mundo de Futebol, em Moscovo.

Buyan, um urso siberiano, foi confrontado com duas metades de melancia, onde cada uma representava os dois finalistas do Campeonato do Mundo de Futebol 2018. Entre a França e a Croácia, o urso acabou por escolher a Croácia como vencedora do Mundial deste ano. A "previsão" de Buyan aconteceu no sábado, num zoo em Krasnoyarsk, na Rússia.



A final do Mundial 2018 disputa-se no domingo, entre a seleção francesa e a seleção croata, às 16h00, no Estádio Luzhniki, em Moscovo.