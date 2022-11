Adepto anuncia em cartaz ter-se despedido para poder ir ver Ronaldo jogar no Qatar

Um fã da seleção portuguesa levou o amor por Cristiano Ronaldo a outro nível, segurando um cartaz onde se podia ler "resigned my job to witness the G.O.A.T’s last dance", que significa, "despedi-me do meu trabalho para poder vir ver a última dança do melhor de todos os tempos".

No cartaz, exibido na bancada do estádio 974, onde Portugal defrontou o Gana, também podemos observar uma foto de Cristiano Ronaldo a olhar para o troféu do campeonato do mundo de futebol.

Portugal começou esta quinta-feira a sua jornada no Mundial2022, contra o Gana, e o entusiasmo dos adeptos ao redor do capitão da seleção das quinas, e daquela que pode ser a sua última grande competição com a camisola de Portugal, era geral.

Depois da realização televisiva filmar um adepto a usar uma máscara do astro português, filmou de seguida outro adepto que exibia um cartaz que anda a rodar o mundo. Nesse cartaz, o adepto cuja identidade ainda é desconhecida afirma ter-se despedido do trabalho para poder ir ao Qatar ver o seu ídolo, Cristiano Ronaldo, tentar por uma última vez ser campeão do mundo.

Com todas as polémicas que têm surgido em torno do nome do jogador português, a ansiedade era muita para ver como se vai sair em campo neste mundial e assim que a seleção portuguesa pisou pela primeira vez o relvado do Estádio 974, em Doha, a multidão foi ao rubro.