Um adepto invadiu, esta quarta-feira, o campo durante o jogo entre a Tunísia e França, no Mundial 2022, no Qatar.O momento aconteceu ao minuto 68, quando o homem com a camisola da Tunísia irrompeu pelo campo com a bandeira da Palestina a fazer piruetas pelo relvado.Esta é mais uma invasão de campo neste Mundial, depois de no jogo entre Portugal e Uruguai, Mario Ferri ter interrompido o jogo entre Portugal e Uruguai com uma bandeira LGBT e uma t-shirt de apoio às mulheres iranianas e à Ucrânia.