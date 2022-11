Adepto que invadiu relvado na partida entre Portugal e Uruguai 'banido' dos jogos no Qatar

O adepto que interrompeu o jogo entre Portugal e Uruguai, com uma bandeira do arco-íris, de apoio à comunidade LGBTQ+, e uma t-shirt de apoio à Ucrânia e às mulheres do Irão, foi banido do Mundial2022 de futebol.

Mario Ferri entrou no relvado à passagem dos 61 minutos, transportando uma bandeira do arco-íris - símbolo que tem sido vetado nos estádios -, enquanto a sua camisola tinha escrito 'Save Ukraine' [salvem à Ucrânia] e 'Respect for Iranian Women' [Respeito para as mulheres iranianas].

O adepto italiano, de 35 anos, que tem um historial de invasão de relvados e que no Mundial2014 no Brasil também entrou no Bélgica-Estados Unidos com a mensagem 'Salvem os filhos da favela', foi libertado, mas proibido de entrar nos estádios no Qatar.