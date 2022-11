Adeptos espanhóis pagam 200 euros por noite para dormir em barracões sem condições no Qatar

Adeptos espanhóis estão a dormir em barracões improvisados, nos arredores de Doha, para acompanharem a seleção de Espanha no Mundial 2022, no Qatar.

Vários espanhóis revelaram ao jornal espanhol El País as condições precárias que têm enfrentado para poderem acompanhar a seleção do país no Qatar. Estes homens estão alojados em barracões improvisados, num descampado nos arredores de Doha, em instalações onde faz muito calor porque o ar condicionado é alegadamente fraco e estão a pagar 200 euros por noite.

David Pinillos, Giancarlo Magnieli, Paco González, Juan Canseco e David Cebollada fazem todos parte de um grupo de apoio à seleção espanhola e intitulam-se como "Marea Roja". Seguem a seleção para todas as partes do mundo e decidiram revelar ao El País como foram recebidos no Qatar.

Pinillos revelou que "isto custou-nos duzentos euros por noite, sem pequeno-almoço, sem condições, sem nada". Contou que chegou a Doha na terça-feira à noite, vindo do Dubai, onde está alojado na casa de um amigo, e só vai viajar para o Qatar nas vésperas dos jogos. Entende que fica mais barato fazer constantemente a viagem entre o Dubai e o Qatar e também porque no país dos Emirados Árabes Unidos sente ter mais liberdade, "posso beber uma cerveja se quiser".

Apesar das condições peculiares em que estão alojados, estes adeptos dizem que o ambiente à volta destes barracões é de festa, com pessoas de todos os países a conviver e a celebrarem a paixão que todos têm em comum, o futebol.