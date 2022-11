Argentina mantém vivas esperanças de passar aos oitavos após vitória sobre o México no Mundial2022

A Argentina venceu este sábado o México por duas bolas a zero no encontro a contar para a segunda jornada do Mundial2022.

Depois do desaire sofrido contra a Arábia Saudita na jornada inaugural do campeonato do mundo de futebol, a Argentina conseguiu derrotar o México, com golos de Messi e do benfiquista Enzo Fernández.

A selecção albiceleste mantém assim as esperanças de passar aos oitavos de final vivas e ocupa agora a segunda posição do grupo C com três pontos.

A Polónia está no primeiro lugar com quatro pontos, Arábia Saudita em terceiro com três e México em quarto com um.

O último jogo do grupo C vai colocar a Argentina contra a Polónia, um embate entre os astros Messi e Lewandowski, naquele que vai ser um jogo decisivo para a continuidade dos argentinos na competição.