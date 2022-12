Jogadores da seleção nacional recebidos por adeptos "que estão para dar apoio e não para cobrar"

O avião que transportava a seleção nacional já aterrou em Portugal. À medida que vão saíndo os jogadores vão parando para dar autógrafos aos adeptos que aguardavam a chegada da equipa no aeroporto Humberto Delgado.



A chegada estava prevista para as 17h15, mas só aterrou por volta das 17h35.

No avião vêm apenas 14 dos 24 jogadores que estiveram a disputar o campeonato do Mundo de futebol no Qatar.

Rui Patrício, Raphael Guerreiro, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Ruben Neves, Bernardo Silva, João Cancelo e Diogo Dalot pediram à Federação Portuguesa de Futebol autorização para não regressarem a Portugal e desfrutarem umas pequenas férias no país onde estiveram a disputar o Mundial2022.





Muitos dos adeptos que aguardam que os jogadores da selecção nacional saiam do avião afirmam que estão ali para "dar apoio e não para cobrar" a eliminação sofrida no sábado frente a Marrocos.

Os jogadores despedem-se uns dos outros, o que indica que vão seguir caminho em carros particulares e não vão todos juntos de regresso à cidade do futebol.