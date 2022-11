Saiba mais sobre o avião de luxo que levou a Seleção Nacional para o Qatar

A Seleção Nacional seguiu esta sexta-feira para o Qatar, para disputar o Mundial de Futebol. A equipa embarcou num Airbus A340, que saiu de Lisboa cerca das 13h10.A aeronave, propriedade da companhia de charters AirX, com sede em Malta, tem uma rara configuração de classe business integral e é regularmente contratada para transportar equipas de futebol.O A340 de luxo dispõe de uma capacidade máxima de 100 lugares e tem oito tripulantes. Caracteriza-se pelos seus espaços sociais, algo pouco visto na aviação comercial.O avião da AirX aterrou no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a meio da tarde de quinta-feira, proveniente do Abu Dhabi, onde se encontrava estacionado depois de no passado dia 13 ter transportado de São Paulo para aquele emirado equipas de Fórmula 1 que participaram no grande prémio da cidade brasileira.